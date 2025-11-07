Скидки
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Алексей Швед прибыл в расположение УНИКСа — источник

Российский разыгрывающий Алексей Швед прибыл в расположение казанского УНИКСа. Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».

Как информирует источник, 7 ноября вечером ему предстоит первая тренировка в составе команды.

Сезон-2024/2025 разыгрывающий защитник начинал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА), а затем вернулся в Россию и провёл 33 матча в составе «Зенита», в среднем набирая девять очков, совершая 2,2 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи.

Вместе со Шведом санкт-петербургский коллектив выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф команда заняла второе место по итогам сезона, уступив ЦСКА в финале плей-офф со счётом 2-4.

