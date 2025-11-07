«Уралмаш» с минимальным отрывом победил «Парму» в гостевом матче

Сегодня, 7 ноября, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Бетсити Пармой» и екатеринбургским «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 88:87 (22:24, 28:20, 15:21, 23:22) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе екатеринбургской команды стал 32-летний американский защитник Гарретт Нэвелс. Ему удалось набрать 25 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Бетсити Пармы» стал 20-летний российский центровой Глеб Фирсов. В ходе встречи он набрал 21 очко, сделал пять подборов и отдал одну передачу.