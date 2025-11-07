Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бетсити Парма» — «Уралмаш», результат матча 7 ноября 2025, счет 87:88, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Уралмаш» с минимальным отрывом победил «Парму» в гостевом матче
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Бетсити Пармой» и екатеринбургским «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 88:87 (22:24, 28:20, 15:21, 23:22) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
87 : 88
Уралмаш
Екатеринбург
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Нэльсон

Самым результативным игроком в составе екатеринбургской команды стал 32-летний американский защитник Гарретт Нэвелс. Ему удалось набрать 25 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить два перехвата.

Наиболее результативным игроком в составе «Бетсити Пармы» стал 20-летний российский центровой Глеб Фирсов. В ходе встречи он набрал 21 очко, сделал пять подборов и отдал одну передачу.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Сейчас читают:
Вот почему баскетбол — любовь. В уральском дерби было много огня и красоты!
Видео
Вот почему баскетбол — любовь. В уральском дерби было много огня и красоты!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android