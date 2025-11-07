В НБА опубликовали рейтинг претендентов на звание MVP. Йокич — третий, а Карри — девятый

Сегодня, 7 ноября, пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.
Рейтинг MVP на 7 ноября 2025 года
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
6. Джош Гидди («Чикаго Буллз»).
7. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
9. Стефан Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).