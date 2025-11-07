Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» в матче с «Уралмашем»

Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (87:88).

«Думаю, что это был тяжёлый матч. Мы знали, что «Уралмаш» будет в полном составе. Начали немного мягко, дали сопернику почувствовать свою игру, они забивали из-под кольца, а мы совершали много ошибок. Отмечу отдельно девять подборов екатеринбуржцев на нашем щите в начале встречи. Потом мы сделали корректировки и стали лучше защищаться. Тем не менее гости сегодня атаковали издалека с высочайшим процентом, особенно Гарретт Нэвелс. Старались играть с ним ближе и не давать ему лёгкие броски. Думаю, что команда проявила характер, а поддержка зала была феноменальной, спасибо нашим болельщикам!

При «-10» нам удалось вернуться в игру, сегодня здорово проявил себя Глеб Фирсов – и в защите, и в нападении. К сожалению, это второй матч подряд, где совершённая ошибка в концовке стоила нам игры. В Санкт-Петербурге не подобрали и не вынесли. Сегодня пропустили два очка за две секунды до конца матча. У нас было два фола, могли их использовать, но не разобрались в защите и пропустили Нэльсона под кольцо, не успев сфолить. И ошибка на выносе мяча за 0,9 секунды до конца. В таких ситуациях важен фокус внимания. Мы сделали всё, чтобы победить, но эти два момента решили исход. Надо отдать должное команде, все боролись до конца, вернулись в игру. У нас есть характер, и мы можем противостоять всем командам лиги, однако нам важно сохранять фокус до конца матча», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.