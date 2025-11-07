Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» в матче с «Уралмашем»

Пашутин прокомментировал поражение «Пармы» в матче с «Уралмашем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер пермской «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (87:88).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
87 : 88
Уралмаш
Екатеринбург
Бетсити Парма: Фирсов - 21, Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 12, Хопкинс - 7, Захаров - 5, Ильницкий - 3, Шашков - 1, Свинин, Стафеев, Якушин, Егоров
Уралмаш: Нэвелс - 25, Далтон - 18, Нэльсон - 16, Эллис - 11, Карданахишвили - 7, Белянков - 6, Даглас - 3, Ивлев - 2, Пынько, Писклов, Новиков, Халдеев

«Думаю, что это был тяжёлый матч. Мы знали, что «Уралмаш» будет в полном составе. Начали немного мягко, дали сопернику почувствовать свою игру, они забивали из-под кольца, а мы совершали много ошибок. Отмечу отдельно девять подборов екатеринбуржцев на нашем щите в начале встречи. Потом мы сделали корректировки и стали лучше защищаться. Тем не менее гости сегодня атаковали издалека с высочайшим процентом, особенно Гарретт Нэвелс. Старались играть с ним ближе и не давать ему лёгкие броски. Думаю, что команда проявила характер, а поддержка зала была феноменальной, спасибо нашим болельщикам!

При «-10» нам удалось вернуться в игру, сегодня здорово проявил себя Глеб Фирсов – и в защите, и в нападении. К сожалению, это второй матч подряд, где совершённая ошибка в концовке стоила нам игры. В Санкт-Петербурге не подобрали и не вынесли. Сегодня пропустили два очка за две секунды до конца матча. У нас было два фола, могли их использовать, но не разобрались в защите и пропустили Нэльсона под кольцо, не успев сфолить. И ошибка на выносе мяча за 0,9 секунды до конца. В таких ситуациях важен фокус внимания. Мы сделали всё, чтобы победить, но эти два момента решили исход. Надо отдать должное команде, все боролись до конца, вернулись в игру. У нас есть характер, и мы можем противостоять всем командам лиги, однако нам важно сохранять фокус до конца матча», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
«Уралмаш» с минимальным отрывом победил «Парму» в гостевом матче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android