Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (88:87).

«Играть в «Молоте» очень и очень тяжело. Я бы отметил профессионализм команды. Чтобы бороться за что-то серьёзное, у тебя должен быть определённый уровень: технический, тактический и другие. Сегодня мы были на порядок лучше себя самих, если в расчёт брать среднестатистическое выступление по сезону. Наверное, нам это помогло.

Отметил бы 24 передачи как признак очень хорошей командной игры. Очень рад за наших болельщиков, что они получили колоссальные эмоции, рад и за пермяков! Думаю, что они увидят ещё много побед и хороших игр своей команды. Это спорт, значит, сегодня должно было быть так», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.