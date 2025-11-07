Скидки
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Вергун прокомментировал победу «Уралмаша» в матче с «Пармой»
Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (88:87).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
87 : 88
Уралмаш
Екатеринбург
Бетсити Парма: Фирсов - 21, Адамс - 19, Адамс - 19, Сандерс - 12, Хопкинс - 7, Захаров - 5, Ильницкий - 3, Шашков - 1, Свинин, Стафеев, Якушин, Егоров
Уралмаш: Нэвелс - 25, Далтон - 18, Нэльсон - 16, Эллис - 11, Карданахишвили - 7, Белянков - 6, Даглас - 3, Ивлев - 2, Пынько, Писклов, Новиков, Халдеев

«Играть в «Молоте» очень и очень тяжело. Я бы отметил профессионализм команды. Чтобы бороться за что-то серьёзное, у тебя должен быть определённый уровень: технический, тактический и другие. Сегодня мы были на порядок лучше себя самих, если в расчёт брать среднестатистическое выступление по сезону. Наверное, нам это помогло.

Отметил бы 24 передачи как признак очень хорошей командной игры. Очень рад за наших болельщиков, что они получили колоссальные эмоции, рад и за пермяков! Думаю, что они увидят ещё много побед и хороших игр своей команды. Это спорт, значит, сегодня должно было быть так», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

