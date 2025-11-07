Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: сочувствую и симпатизирую Юдину. Хотелось бы, чтобы он довёл сезон до конца

Гомельский: сочувствую и симпатизирую Юдину. Хотелось бы, чтобы он довёл сезон до конца
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил надежду, что Антон Юдин сохранит свой пост главного тренера в краснодарской команде «Локомотив-Кубань».

«Мне бы очень хотелось, чтобы Антон Юдин довёл сезон до конца. Я ему сочувствую и симпатизирую», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

К настоящему моменту краснодарский клуб одержал пять побед и потерпел три поражения на старте сезона-2025/2026 Единой лиги. Кроме того, «Локо» уступил в двух матчах из двух в рамках WINLINE Basket Cup 2025.

Ранее Владимир Гомельский прокомментировал подписание Алексея Шведа в казанский клуб УНИКС.

Материалы по теме
Владимир Гомельский прокомментировал подписание Алексея Шведа в УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android