Гомельский: сочувствую и симпатизирую Юдину. Хотелось бы, чтобы он довёл сезон до конца

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский выразил надежду, что Антон Юдин сохранит свой пост главного тренера в краснодарской команде «Локомотив-Кубань».

«Мне бы очень хотелось, чтобы Антон Юдин довёл сезон до конца. Я ему сочувствую и симпатизирую», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

К настоящему моменту краснодарский клуб одержал пять побед и потерпел три поражения на старте сезона-2025/2026 Единой лиги. Кроме того, «Локо» уступил в двух матчах из двух в рамках WINLINE Basket Cup 2025.

