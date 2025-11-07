«Жальгирис» обыграл «Валенсию» в Евролиге, Райт оформил дабл-дабл

В Каунасе (Литва) завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и испанская «Валенсия». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 86:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, набравший 15 очков и отдавший семь результативных передач. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов на счету Мозеса Райта.

В составе «Валенсии» по 15 очков набрали Хайме Прадилья и Жан Монтеро. 14 очков на счету Камерона Тейлора.

«Жальгирис» одержал четвёртую победу в Евролиге подряд. «Валенсия» прервала серию из трёх побед.