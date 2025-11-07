Скидки
Главная Баскетбол Новости

Жальгирис — Валенсия, результат матча 7 ноября 2025, счет 86:77, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» обыграл «Валенсию» в Евролиге, Райт оформил дабл-дабл
Комментарии

В Каунасе (Литва) завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и испанская «Валенсия». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 86:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
07 ноября 2025, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 77
Валенсия
Валенсия, Испания
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Валенсия: Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, набравший 15 очков и отдавший семь результативных передач. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов на счету Мозеса Райта.

В составе «Валенсии» по 15 очков набрали Хайме Прадилья и Жан Монтеро. 14 очков на счету Камерона Тейлора.

«Жальгирис» одержал четвёртую победу в Евролиге подряд. «Валенсия» прервала серию из трёх побед.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
