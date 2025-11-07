Скидки
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Олимпия Милан, результат матча 7 ноября 2025, счет 93:97 2ОТ, Евролига-2025/2026

34 очка Дозьера не спасли «Анадолу Эфес» от поражения в матче с «Олимпией»


В Стамбуле (Турция) завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и итальянская «Олимпия Милан». Встреча закончилась победой итальянской команды во втором овертайме со счётом 97:93.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
07 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 97
ОТ
Олимпия
Милан, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Диоп, Шилдс, Данстон, Сестина

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зак Ледей, набравший 25 очков и совершивший два подбора. 24 очка, пять подборов и четыре передачи на счету Шейвона Шилдса.

В составе «Анадолу Эфес» 34 очка набрал Пи Джей Дозьер. 16 очков и шесть подборов на счету Ника Уэйлер-Бэбба.

«Олимпия» одержала вторую победу в Евролиге подряд. «Анадолу Эфес», напротив, потерпел второе поражение кряду.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
