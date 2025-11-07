34 очка Дозьера не спасли «Анадолу Эфес» от поражения в матче с «Олимпией»

В Стамбуле (Турция) завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и итальянская «Олимпия Милан». Встреча закончилась победой итальянской команды во втором овертайме со счётом 97:93.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зак Ледей, набравший 25 очков и совершивший два подбора. 24 очка, пять подборов и четыре передачи на счету Шейвона Шилдса.
В составе «Анадолу Эфес» 34 очка набрал Пи Джей Дозьер. 16 очков и шесть подборов на счету Ника Уэйлер-Бэбба.
«Олимпия» одержала вторую победу в Евролиге подряд. «Анадолу Эфес», напротив, потерпел второе поражение кряду.