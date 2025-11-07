Скидки
Барселона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: результаты матчей 7 ноября

Единая лига: результаты матчей 7 ноября
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Единая лига. Результаты матчей 7 ноября:

«Бетсити Парма» — «Уралмаш» — 87:88.

Лидером регулярного чемпионата Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА, в активе которого восемь побед и одно поражение. Вторую строчку занимает казанский УНИКС с семью победами и одним поражением. Тройку сильнейших замыкает московская МБА-МАИ (шесть побед и два поражения).

