20 очков Вашингтона не помогли «Партизану» победить «Олимпиакос» в гостевом матче Евролиги

7 ноября в городе Пирей в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча между греческим «Олимпиакосом» и сербским «Партизаном». Матч завершился в пользу «Олимпиакоса» со счётом 80:71 (20:20, 18:19, 15:19, 27:13).

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 32-летний греко-американский разыгрывающий защитник Томас Уолкап. В ходе встречи он набрал 15 очков, сделал пять подборов и отдал четыре передачи.

Наиболее результативным игроком в составе сербской команды стал 25-летний американский защитник Дуэйн Вашингтон. Ему удалось набрать 20 очков, сделать два подбора и отдать три передачи.