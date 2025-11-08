«Реал» в гостях обыграл «Барселону», у Трея Лайлза 29 очков

7 ноября состоялся матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанскими командами «Барселона» и «Реал». Встреча завершилась со счётом 101:92 (34:24, 24:24, 27:21, 16:23) в пользу клуба из Мадрида.

Наиболее результативным игроком в составе барселонского коллектива стал 35-летний американский форвард Уилл Клайберн. Ему удалось набрать 19 очков, сделать два подбора и отдать одну передачу.

Самым результативным игроков в составе мадридской команды стал 30-летний американец Трей Лайлз, выступающий на позиции лёгкого форварда. В ходе встречи он набрал 29 очков, сделал два подбора и одну передачу.