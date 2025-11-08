Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» в гостях обыграл «Барселону», у Трея Лайлза 29 очков

«Реал» в гостях обыграл «Барселону», у Трея Лайлза 29 очков
Комментарии

7 ноября состоялся матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанскими командами «Барселона» и «Реал». Встреча завершилась со счётом 101:92 (34:24, 24:24, 27:21, 16:23) в пользу клуба из Мадрида.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
07 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
92 : 101
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Пантер, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень

Наиболее результативным игроком в составе барселонского коллектива стал 35-летний американский форвард Уилл Клайберн. Ему удалось набрать 19 очков, сделать два подбора и отдать одну передачу.

Самым результативным игроков в составе мадридской команды стал 30-летний американец Трей Лайлз, выступающий на позиции лёгкого форварда. В ходе встречи он набрал 29 очков, сделал два подбора и одну передачу.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
20 очков Вашингтона не помогли «Партизану» победить «Олимпиакос» в гостевом матче Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android