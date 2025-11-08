Скидки
Енисей — Самара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты матчей 7 ноября

Евролига: результаты матчей 7 ноября
Комментарии

В пятницу, 7 ноября, в баскетбольной Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности поклонники баскетбола могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей 7 ноября:

«Анадолу Эфес» — «Олимпия» — 93:97 ОТ;
«Жальгирис» — «Валенсия» — 86:77;
«Олимпиакос» — «Партизан» 80:71;
«Барселона» — «Реал» Мадрид — 92:101.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Црвена Звезда», в активе которой семь побед и два поражения. Вторую строчку занимает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) — семь побед и два поражения. Топ-3 с шестью победами и двумя поражениями замыкает «Жальгирис».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
