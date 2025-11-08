Назван статус Дёмина перед матчем с «Детройтом», 5 баскетболистов «Нетс» точно не сыграют

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не выйдет в стартовом составе матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс». Об этом информирует портал RotoWire. Игра состоится 8 ноября на домашней арене «Бруклина» и начнётся в 3:30 мск.

В то же время пресс-служба нью-йоркского клуба сообщает, что Нолан Траоре, Бен Сараф и Дэнни Вульф не сыграют во встрече с «Детройтом» (трое отправлены в G-лигу). Также на площадку не выйдут Хейвуд Хайсмит (восстановление после операции на правом колене) и Кэмерон Томас (напряжение в левом подколенном сухожилии). Участие Дрейка Пауэлла пока под вопросом (растяжение правой лодыжки).

«Бруклин» устроил для Дёмина розыгрыш с «пауком» в коробке: