Владимир Гомельский назвал трёх баскетболистов «Зенита», к которым нет претензий по игре

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно игры «Зенита» в последних матчах. Недавно подопечные Александра Секулича потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (78:83) и во встрече внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup с УНИКСом (72:91).

«В «Зените» на сегодня нет ни одного игрока в передней линии, который бы являлся первой опцией в атаке. У разыгрывающих нет выбора, либо атакуют сами, либо делают поперечные передачи. На границе краски только Мартюк предлагает себя. Но ему легче набирать очки после подборов под чужим щитом. С остальными форвардами в составе «Зенита» дело обстоит так, что, привыкнув играть вспомогательную роль, они не могут перестроиться. Даже Карасёв.

У Секулича сейчас кризис решений. Нужно отыскать варианты результативного нападения и укрепить защиту. Претензий нет только к Фрейзеру, Емченко и Щербенёву. Надеюсь, что тренер найдёт необходимые схемы и связки. Подписание Шаманича может облегчить ему решение этих задач, но это не решит всех проблем», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

