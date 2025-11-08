Скидки
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал трёх баскетболистов «Зенита», к которым нет претензий по игре

Владимир Гомельский назвал трёх баскетболистов «Зенита», к которым нет претензий по игре
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно игры «Зенита» в последних матчах. Недавно подопечные Александра Секулича потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (78:83) и во встрече внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup с УНИКСом (72:91).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
83 : 78
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Коулмэн - 23, Сонько - 19, Артис - 15, Долинин - 8, Тасич - 7, Рыжов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Шлегель - 2, Скуратов, Ванин, Антипов
Зенит: Фрейзер - 26, Емченко - 17, Воронцевич - 13, Щербенев - 10, Мартюк - 7, Земский - 4, Узинский - 1, Карасёв, Кривых, Дулкай
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
05 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
72 : 91
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер - 22, Мартюк - 20, Щербенев - 12, Воронцевич - 10, Емченко - 7, Кривых - 1, Карасёв, Узинский, Земский, Дулкай
УНИКС: Рейнольдс - 22, Брайс - 17, Бингэм - 16, Захаров - 11, Беленицкий - 9, Лопатин - 9, Д. Кулагин - 7, Халилулаев, Илюк, Белоусов, Стуленков

«В «Зените» на сегодня нет ни одного игрока в передней линии, который бы являлся первой опцией в атаке. У разыгрывающих нет выбора, либо атакуют сами, либо делают поперечные передачи. На границе краски только Мартюк предлагает себя. Но ему легче набирать очки после подборов под чужим щитом. С остальными форвардами в составе «Зенита» дело обстоит так, что, привыкнув играть вспомогательную роль, они не могут перестроиться. Даже Карасёв.

У Секулича сейчас кризис решений. Нужно отыскать варианты результативного нападения и укрепить защиту. Претензий нет только к Фрейзеру, Емченко и Щербенёву. Надеюсь, что тренер найдёт необходимые схемы и связки. Подписание Шаманича может облегчить ему решение этих задач, но это не решит всех проблем», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

