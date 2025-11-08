Лу Уильямс назвал игрока, пример с которого нужно брать Вембаньяме, чтобы стать ещё лучше

Бывший игрок НБА и трёхкратный обладатель звания лучшего шестого игрока лиги Лу Уильямс поделился мнением о развитии центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он всё ещё очень молодой игрок. Соперники начинают искать способы ограничить его, но он перестраивается: вместо девяти трёхочковых за матч теперь бросает два-три. Теперь видно, как команды защищаются против него в посте. Ему нужно адаптироваться, играть в игру внутри игры. Учиться справляться с двойной опекой. Думаю, ему стоит взять пример с Янниса Адетокунбо: «Либо я забиваю сверху, либо ты на мне фолишь», – сказал Уильямс в эфире передачи Run It Back.

