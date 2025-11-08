Егор Дёмин впервые в карьере НБА вышел на площадку в стартовой пятёрке

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написания новости счёт на табло — 64:55 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что 19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин впервые в своей карьере вышел на паркет в стартовой пятёрке, начав матч с первых минут. Ранее он выходил на площадку только со скамейки запасных.

Напомним, что драфте НБА 2025 года Дёмин был выбран под общим восьмым номером, что стало новым национальным рекордом по высоте драфт-пика.