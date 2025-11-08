8 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Детройт» в матче НБА

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс». Гости выиграли встречу со счётом 125:107.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, набравший 34 очка при одном подборе и 10 передачах. На счету его одноклубника Джейлена Дюрена 30 очков и 11 подборов.

У «Нетс» лучшим стал лёгкий форвард Майкл Портер — в его активе 28 очков и пять подборов, а также две результативные передачи. Российский разыгрывающий хозяев Егор Дёмин набрал восемь очков, сделал три подбора и отдал семь ассистов.