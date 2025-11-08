Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Детройт Пистонс, результат матча 8 ноября 2025, счет 107:125, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

8 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Детройт» в матче НБА
Комментарии

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете арены «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Детройт Пистонс». Гости выиграли встречу со счётом 125:107.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, набравший 34 очка при одном подборе и 10 передачах. На счету его одноклубника Джейлена Дюрена 30 очков и 11 подборов.

У «Нетс» лучшим стал лёгкий форвард Майкл Портер — в его активе 28 очков и пять подборов, а также две результативные передачи. Российский разыгрывающий хозяев Егор Дёмин набрал восемь очков, сделал три подбора и отдал семь ассистов.

