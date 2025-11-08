Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сакраменто Кингз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 8 ноября 2025, счет 101:132, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» одержала девятую победу в новом сезоне НБА. У Хартенштайна 33+19
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 132:101.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
101 : 132
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Уэстбрук - 24, Дерозан - 18, Юбэнкс - 16, Монк - 15, Лавин - 9, Рейно - 8, Ачиува - 4, Эллис - 3, Шрёдер - 2, Картер - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шарич
Оклахома-Сити Тандер: Хартенштайн - 33, Гилджес-Александер - 30, Митчелл - 18, Уоллес - 15, Джо - 14, Холмгрен - 10, Уильямс - 6, Карузо - 3, Дженг - 3, Янгблад, Барнхайзер

Самым результативным игроком матча стал центровой «Оклахомы» Айзея Хартенштайн, набравший 33 очка при 19 подборах и трёх передачах. На счету его одноклубника Шея Гилджес-Александера 30 очков, один подбор и три ассиста.

У «Сакраменто» лучшим стал разыгрывающий Расселл Уэстбрук — в его активе 24 очка и шесть подборов, а также девять результативных передач.

Отметим, что на старте сезона-2025/2026 НБА у «Оклахомы» уже девять побед при всего одном поражении. В данный момент «Тандер» являются лучшей командой лиги по соотношению побед и поражений.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
