«Оклахома» одержала девятую победу в новом сезоне НБА. У Хартенштайна 33+19

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете арены «Голден Уан-центр» (Сакраменто, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 132:101.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Оклахомы» Айзея Хартенштайн, набравший 33 очка при 19 подборах и трёх передачах. На счету его одноклубника Шея Гилджес-Александера 30 очков, один подбор и три ассиста.

У «Сакраменто» лучшим стал разыгрывающий Расселл Уэстбрук — в его активе 24 очка и шесть подборов, а также девять результативных передач.

Отметим, что на старте сезона-2025/2026 НБА у «Оклахомы» уже девять побед при всего одном поражении. В данный момент «Тандер» являются лучшей командой лиги по соотношению побед и поражений.