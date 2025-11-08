Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

26 очков Йокича помогли «Денверу» одержать победу над «Голден Стэйт»

26 очков Йокича помогли «Денверу» одержать победу над «Голден Стэйт»
Комментарии

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 129:104.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Маррей - 23, Гордон - 18, Валанчюнас - 16, Браун - 12, Уотсон - 10, Хардуэй-младший - 7, Браун - 6, Ннаджи - 5, Строутер - 4, Джонс - 2, Тайсон, Джонсон, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 16, Пост - 14, Грин - 14, Ричард - 12, Спенсер - 10, Джексон-Дэвис - 9, Хилд - 8, Подзиемски - 7, Куминга - 6, Пэйтон II - 2, Муди - 2, Сантос - 1

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 26 очков, девять подборов и девять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский тяжёлый форвард Дрэймонд Грин, записавший в свой актив 17 очков, шесть подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Денвер» примет «Индиану». То же самое днём позже сделает и «Голден Стэйт».

Турнирная таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента
Серьёзно? Шесть шагов в НБА стали нормой? Яннис Адетокунбо — автор спорного момента
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android