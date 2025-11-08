26 очков Йокича помогли «Денверу» одержать победу над «Голден Стэйт»

В ночь с 7 на 8 ноября мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 129:104.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого 26 очков, девять подборов и девять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский тяжёлый форвард Дрэймонд Грин, записавший в свой актив 17 очков, шесть подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Денвер» примет «Индиану». То же самое днём позже сделает и «Голден Стэйт».