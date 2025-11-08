НБА: результаты игр 8 ноября

В ночь на 8 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло 11 матчей. «Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Результаты матчей 8 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 123:110;

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 114:148;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 121:110;

«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 107:125;

«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 97:109;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 137:97;

«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 118:104;

«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 126:110;

«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 126:108;

«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:132;

«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 129:104.