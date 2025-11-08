Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 8 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 8 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 8 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло 11 матчей. «Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НБА. Результаты матчей 8 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 123:110;
«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 114:148;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 121:110;
«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 107:125;
«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 97:109;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 137:97;
«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 118:104;
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 126:110;
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 126:108;
«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:132;
«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 129:104.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android