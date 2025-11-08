НБА: результаты игр 8 ноября

В ночь на 8 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло 11 матчей. «Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НБА. Результаты матчей 8 ноября:
«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 123:110;
«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 114:148;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 121:110;
«Бруклин Нетс» — «Детройт Пистонс» — 107:125;
«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 97:109;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 137:97;
«Мемфис Гриззлиз» — «Даллас Маверикс» — 118:104;
«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 126:110;
«Майами Хит» — «Шарлотт Хорнетс» — 126:108;
«Сакраменто Кингз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 101:132;
«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 129:104.