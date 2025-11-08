Единая лига: расписание матчей 8 ноября

В субботу, 8 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого фанаты российского баскетбола смогут увидеть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
Единая лига. Расписание на 8 ноября:
12:00 мск — «Енисей» — «Самара»;
14:00 мск — «Автодор» — ЦСКА.
Лидером чемпионата является действующий чемпион ЦСКА — восемь побед и одно поражение в девяти матчах. На втором месте казанский УНИКС — семь побед и одно поражение в восьми встречах. На третьей строчке располагается другой московский коллектив — МБА-МАИ, у которой шесть побед и два поражения.