Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 8 ноября

Единая лига: расписание матчей 8 ноября
В субботу, 8 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого фанаты российского баскетбола смогут увидеть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Единая лига. Расписание на 8 ноября:

12:00 мск — «Енисей» — «Самара»;
14:00 мск — «Автодор» — ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата является действующий чемпион ЦСКА — восемь побед и одно поражение в девяти матчах. На втором месте казанский УНИКС — семь побед и одно поражение в восьми встречах. На третьей строчке располагается другой московский коллектив — МБА-МАИ, у которой шесть побед и два поражения.

