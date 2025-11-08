Скидки
Баскетбол Новости

Россиянин Виктор Лахин оформил дабл-дабл за фарм-клуб чемпионов НБА



В ночь на 8 ноября в Лиге развития НБА (G-лиге) состоялся дебютный игровой тур сезона-2025/2026, в рамках которого своё возвращение на паркет совершил российский центровой Виктор Лахин.

Виктор является игроком фарм-клуба действующего чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Оклахома-Сити Блю». Его коллектив встречался с «Рио Гранде Валли Вайперс» и одержал победу со счётом 116:114. Лахин вышел на паркет в стартовом составе, оформив дабл-дабл — 16 очков, 12 подборов, две передачи, один блок-шот, три перехвата и три потери за 27 минут на площадке.

Фарм-клуб «Оклахомы» выступает в Южном дивизионе G-лиги и занимает после 1-го тура третье место.

