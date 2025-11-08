Андреас Пистиолис оценил силу «Автодора» перед выездной встречей ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча регулярного сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который состоится сегодня, 8 ноября.
«Нам предстоит очередная игра на выезде, и восстановиться после перелёта всегда непросто. Саратовская команда в нынешнем сезоне показывает хороший баскетбол, пусть это пока и не так заметно по результатам. Тем не менее всё зависит от нас.
Нам необходимо выйти на матч с той же энергией и концентрацией, которую мы показали в предыдущем матче, и это позволит нам увезти победу домой», — цитирует Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.