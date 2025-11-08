Андреас Пистиолис оценил силу «Автодора» перед выездной встречей ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча регулярного сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который состоится сегодня, 8 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК Автодор Саратов Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нам предстоит очередная игра на выезде, и восстановиться после перелёта всегда непросто. Саратовская команда в нынешнем сезоне показывает хороший баскетбол, пусть это пока и не так заметно по результатам. Тем не менее всё зависит от нас.

Нам необходимо выйти на матч с той же энергией и концентрацией, которую мы показали в предыдущем матче, и это позволит нам увезти победу домой», — цитирует Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.