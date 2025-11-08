Защитник «Самары» — о матче с «Енисеем»: в Красноярске был побеждён «Зенит». Будет сложно

29-летний российский профессиональный баскетболист Артём Чеваренков, играющий на позиции разыгрывающего защитника за «Самару», высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Енисей» набрал хороший темп. Наш соперник показывает неплохую игру, в Красноярске был побеждён «Зенит». Будет интересный и сложный матч. Что нужно сделать для победы? С первых секунд хорошо действовать в защите и реализовывать свои шансы в атаке. Упор нужно сделать на хорошее начало. В последних встречах стартовали мы, мягко говоря, не очень. Будем играть максимально дисциплинированно и добьёмся положительного результата.

Какие итоги первого месяца в Единой лиге подвёл для себя? Действую на паркете более уверенно. В полной мере чувствую контакт и более высокие скорости. О своей результативности говорить особо не люблю. Думаю о том, как создавать моменты для партнёров по команде. Это моя основная задача», — приводит слова Чеваренкова пресс-служба команды.