Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол

Защитник «Самары» — о матче с «Енисеем»: в Красноярске был побеждён «Зенит». Будет сложно

Защитник «Самары» — о матче с «Енисеем»: в Красноярске был побеждён «Зенит». Будет сложно
29-летний российский профессиональный баскетболист Артём Чеваренков, играющий на позиции разыгрывающего защитника за «Самару», высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
1-я четверть
8 : 8
Самара
Самарская область
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Михайловский, Базоров, Саврасов, Минченко, Великородный, Косяков, Чикарев, Чебуркин

«Енисей» набрал хороший темп. Наш соперник показывает неплохую игру, в Красноярске был побеждён «Зенит». Будет интересный и сложный матч. Что нужно сделать для победы? С первых секунд хорошо действовать в защите и реализовывать свои шансы в атаке. Упор нужно сделать на хорошее начало. В последних встречах стартовали мы, мягко говоря, не очень. Будем играть максимально дисциплинированно и добьёмся положительного результата.

Какие итоги первого месяца в Единой лиге подвёл для себя? Действую на паркете более уверенно. В полной мере чувствую контакт и более высокие скорости. О своей результативности говорить особо не люблю. Думаю о том, как создавать моменты для партнёров по команде. Это моя основная задача», — приводит слова Чеваренкова пресс-служба команды.

