«Я очень его ценю». Егор Дёмин высказался об игроке «Бруклина» после матча НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал игру своего одноклубника, форварда Ноа Клауни после матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (107:125). В этой встрече Клауни набрал 19 очков, в то время как сам Дёмин записал на свой счёт восемь очков и семь результативных передач.

«Я очень его ценю. Мне кажется, это действительно важно — и для меня лично, и для всей команды — поддерживать его уверенность в себе, чтобы он продолжал бросать. Все знают, что он прекрасно умеет забрасывать мяч, что он сегодня и продемонстрировал», — приводит слова Дёмина североамериканской журналист и обозреватель NetsDaily Коллин Хелвиг в социальной сети X.