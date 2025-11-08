Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я очень его ценю». Егор Дёмин высказался об игроке «Бруклина» после матча НБА

«Я очень его ценю». Егор Дёмин высказался об игроке «Бруклина» после матча НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал игру своего одноклубника, форварда Ноа Клауни после матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (107:125). В этой встрече Клауни набрал 19 очков, в то время как сам Дёмин записал на свой счёт восемь очков и семь результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

«Я очень его ценю. Мне кажется, это действительно важно — и для меня лично, и для всей команды — поддерживать его уверенность в себе, чтобы он продолжал бросать. Все знают, что он прекрасно умеет забрасывать мяч, что он сегодня и продемонстрировал», — приводит слова Дёмина североамериканской журналист и обозреватель NetsDaily Коллин Хелвиг в социальной сети X.

Сейчас читают:
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android