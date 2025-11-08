Скидки
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Тренер «Самары» Коновалов — о матче с «Енисеем»: красноярцы бегут, ищут «вспышку»

Аудио-версия:
Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
1-я четверть
8 : 8
Самара
Самарская область
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Михайловский, Базоров, Саврасов, Минченко, Великородный, Косяков, Чикарев, Чебуркин

«На старте сезона удача была не на стороне «Енисея». Хотя на домашнем паркете они отыграли хорошие матчи. Особенно агрессивно красноярцы провели встречу с «Зенитом». Здесь отлаженная система, Йовица Арсич третий сезон проводит хорошую работу. Мы понимаем основные угрозы от нападения соперника, расставляем акценты, что-то меняем и добавляем от предыдущего матча.

Нам нужно быть в фокусе все 40 минут, потому что красноярцы бегут, ищут «вспышку», когда смогут быстро и агрессивно атаковать. У нас все, кто отправился на выезд, здоровы, все в строю. Адаптация Саврасова идёт теми темпами, на которые мы рассчитывали. И это уже даёт нам некоторый простор для действий», — приводит слова Коновалова пресс-служба самарцев.

