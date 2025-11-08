Тренер «Самары» Коновалов — о матче с «Енисеем»: красноярцы бегут, ищут «вспышку»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«На старте сезона удача была не на стороне «Енисея». Хотя на домашнем паркете они отыграли хорошие матчи. Особенно агрессивно красноярцы провели встречу с «Зенитом». Здесь отлаженная система, Йовица Арсич третий сезон проводит хорошую работу. Мы понимаем основные угрозы от нападения соперника, расставляем акценты, что-то меняем и добавляем от предыдущего матча.

Нам нужно быть в фокусе все 40 минут, потому что красноярцы бегут, ищут «вспышку», когда смогут быстро и агрессивно атаковать. У нас все, кто отправился на выезд, здоровы, все в строю. Адаптация Саврасова идёт теми темпами, на которые мы рассчитывали. И это уже даёт нам некоторый простор для действий», — приводит слова Коновалова пресс-служба самарцев.