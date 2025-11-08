Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин выделил элемент своей игры, который должен улучшить для НБА

Егор Дёмин выделил элемент своей игры, который должен улучшить для НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отметил, какой элемент своей игры ему предстоит совершенствовать для выступлений в НБА. Кроме того, он подчеркнул, что стремится компенсировать недостаток физической мощи за счёт высокой активности на площадке.

«На мой взгляд, для меня сейчас главное — учиться максимально использовать свой рост. Возможно, мне не хватает физической силы, но я стараюсь компенсировать это за счёт перехватов и активных действий в защите.

В составах, где все игроки высокие и умеют бросать, появляется много тактических вариантов. Поэтому в обороне нам действительно нужно находить новые подходы, чтобы противостоять таким командам», — сказал Дёмин в эфире YES Network.

Сейчас читают:
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android