Егор Дёмин выделил элемент своей игры, который должен улучшить для НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин отметил, какой элемент своей игры ему предстоит совершенствовать для выступлений в НБА. Кроме того, он подчеркнул, что стремится компенсировать недостаток физической мощи за счёт высокой активности на площадке.

«На мой взгляд, для меня сейчас главное — учиться максимально использовать свой рост. Возможно, мне не хватает физической силы, но я стараюсь компенсировать это за счёт перехватов и активных действий в защите.

В составах, где все игроки высокие и умеют бросать, появляется много тактических вариантов. Поэтому в обороне нам действительно нужно находить новые подходы, чтобы противостоять таким командам», — сказал Дёмин в эфире YES Network.