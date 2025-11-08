Скидки
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
14:00 Мск
Баскетбол Новости

Россиянин Рудовский стал самым результативным в команде, но не спас от поражения в NCAA

В ночь на 8 ноября в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) состоялся второй игровой тур в сезоне-2024/2025, в котором принимал участие 21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за американский коллектив «Брайант Бульдогз» на позиции лёгкого форварда.

«Бульдоги» встречались с «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» и проиграли с разгромным счётом 45:74. Тимофей стал лучшим игроком своей команды, набрав 12 очков, три подбора, одну передачу, два перехвата, один блок-шот и три потери за 30 минут игрового времени. Рудовский вышел в стартовой пятёрке.

На счету «Брайанта» два поражения в двух стартовых матчах.

