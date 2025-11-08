Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: первое представление Егора Дёмина в стартовом составе НБА

Видео: первое представление Егора Дёмина в стартовом составе НБА
Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» выложила в социальных сетях видеоролик с первого представления 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина как игрока стартового состава в лиге на матче с «Детройт Пистонс» (107:125).

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

Егор в роли разыгрывающего стартового состава провёл на паркете 23 минуты, набрав за это время восемь очков (1/3 двухочковых и 2/5 трёхочковых), три подбора, семь передач, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+10».

Лучшим игроком в команде стал форвард Майкл Портер — 28 очков, пять подборов, две передачи, один перехват и четыре потери.

Материалы по теме
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android