Видео: первое представление Егора Дёмина в стартовом составе НБА

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» выложила в социальных сетях видеоролик с первого представления 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина как игрока стартового состава в лиге на матче с «Детройт Пистонс» (107:125).

Егор в роли разыгрывающего стартового состава провёл на паркете 23 минуты, набрав за это время восемь очков (1/3 двухочковых и 2/5 трёхочковых), три подбора, семь передач, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+10».

Лучшим игроком в команде стал форвард Майкл Портер — 28 очков, пять подборов, две передачи, один перехват и четыре потери.