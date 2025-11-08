Скидки
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол Новости

«Енисей» — «Самара», результат матча 8 ноября 2025, счет 90:78, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Енисей» обыграл «Самару» в Единой лиге. У самарцев — 10 поражений кряду и ни одной победы
Комментарии

В субботу, 8 ноября, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Самару». Красноярские баскетболисты одержали победу со счётом 90:78 (16:21; 25:19; 25:22; 24:16) над самарскими гостями.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
90 : 78
Самара
Самарская область
Енисей: Тасич - 21, Рыжов - 14, Артис - 13, Сонько - 11, Коулмэн - 9, Долинин - 8, Шлегель - 5, Антипов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Скуратов, Ванин
Самара: Михайловский - 26, Чебуркин - 17, Чеваренков - 14, Шейко - 7, Саврасов - 6, Минченко - 6, Косяков - 2, Кузнецов, Пивцайкин, Базоров, Великородный, Чикарев

Лучшим игроком в составе хозяев стал 32-летний сербский форвард Данило Тасич — 21 очко, пять подборов, две передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

У «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский — 26 очков, девять подборов, четыре передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

