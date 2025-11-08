«Енисей» обыграл «Самару» в Единой лиге. У самарцев — 10 поражений кряду и ни одной победы

В субботу, 8 ноября, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Самару». Красноярские баскетболисты одержали победу со счётом 90:78 (16:21; 25:19; 25:22; 24:16) над самарскими гостями.

Лучшим игроком в составе хозяев стал 32-летний сербский форвард Данило Тасич — 21 очко, пять подборов, две передачи, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

У «Самары» отличился российский защитник Никита Михайловский — 26 очков, девять подборов, четыре передачи и пять потерь при коэффициенте эффективности «+28».