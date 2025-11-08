«Уверенно и хладнокровно». В США оценили выход Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»

Популярное издание Nets Wire оценило дебютный выход 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина в стартовой пятёрке команды НБА «Бруклин Нетс» в матче с «Детройт Пистонс» (107:125).

«Дёмин впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе и выглядел так, будто полностью готов воспользоваться предоставленным шансом: он уверенно и хладнокровно управлял атаками команды.

Также Дёмин продемонстрировал стремление идти под кольцо, хотя ему ещё предстоит поработать над элементами игры, которые помогут легче завершать атаки, в том числе через контакт с защитниками. Помимо этого, он отметился несколькими эффектными передачами на ходу», — сказано в статье.