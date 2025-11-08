Скидки
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Уверенно и хладнокровно». В США оценили выход Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»

,
Комментарии

Популярное издание Nets Wire оценило дебютный выход 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина в стартовой пятёрке команды НБА «Бруклин Нетс» в матче с «Детройт Пистонс» (107:125).

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

«Дёмин впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе и выглядел так, будто полностью готов воспользоваться предоставленным шансом: он уверенно и хладнокровно управлял атаками команды.

Также Дёмин продемонстрировал стремление идти под кольцо, хотя ему ещё предстоит поработать над элементами игры, которые помогут легче завершать атаки, в том числе через контакт с защитниками. Помимо этого, он отметился несколькими эффектными передачами на ходу», — сказано в статье.

