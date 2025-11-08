Экс-игрок НБА был найден без сознания и арестован для собственной безопасности — TMZ

42-летний американский бывший баскетболист Делонте Уэст, игравший на позиции атакующего защитника в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ночь на 4 ноября был арестован полицией штата Виргиния после того, как его обнаружили без сознания, сообщили в TMZ.

«В полицию поступил звонок о найденном без сознания и признаков дыхания мужчине, лежащем на тротуаре в общественном месте. Полицейские прибыли на место происшествия на пересечении Фэйр-Хейвен-авеню и Ричмонд-хайвей вместе врачами и обнаружили, что он дышит.

По словам полиции, они предложили Уэсту отвезти его в больницу, но он отказался. Он был настолько пьян, что был арестован в целях его собственной безопасности, добавили в полиции. С тех пор Уэста отпустили под подписку о невыезде, и неясно, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения», — говорится в статье.

Уэст был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м номером клубом «Бостон Селтикс». За последний год был арестован несколько раз.