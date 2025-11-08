«Не могу сказать, что была великолепная игра». Арсич — о победе над «Самарой»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Самарой» (90:78) в матче Единой лиги ВТБ.

«Как я и ожидал, это была тяжёлая игра. Когда становишься фаворитом, психологически становится сложнее. Мы допустили несколько ошибок в защите, а в первой половине «Самара» набрала много очков второго шанса, потому что лучше действовала на подборе.

Честно говоря, я был рад, что на большой перерыв мы ушли с преимуществом в одно очко – знал, что после него сыграем лучше. Во второй половине мы стали эффективнее в защите, в нападении дали больше движения мячу и смогли реализовать открытые броски.

Не могу сказать, что игра была великолепной, но лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить. Надеюсь, следующая игра будет ещё лучше», — сказал Арсич на пресс-конференции.