Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не могу сказать, что была великолепная игра». Арсич — о победе над «Самарой»

«Не могу сказать, что была великолепная игра». Арсич — о победе над «Самарой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу над «Самарой» (90:78) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
90 : 78
Самара
Самарская область
Енисей: Тасич - 21, Рыжов - 14, Артис - 13, Сонько - 11, Коулмэн - 9, Долинин - 8, Шлегель - 5, Антипов - 4, Ведищев - 3, Евдокимов - 2, Скуратов, Ванин
Самара: Михайловский - 26, Чебуркин - 17, Чеваренков - 14, Шейко - 7, Саврасов - 6, Минченко - 6, Косяков - 2, Кузнецов, Пивцайкин, Базоров, Великородный, Чикарев

«Как я и ожидал, это была тяжёлая игра. Когда становишься фаворитом, психологически становится сложнее. Мы допустили несколько ошибок в защите, а в первой половине «Самара» набрала много очков второго шанса, потому что лучше действовала на подборе.

Честно говоря, я был рад, что на большой перерыв мы ушли с преимуществом в одно очко – знал, что после него сыграем лучше. Во второй половине мы стали эффективнее в защите, в нападении дали больше движения мячу и смогли реализовать открытые броски.

Не могу сказать, что игра была великолепной, но лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить. Надеюсь, следующая игра будет ещё лучше», — сказал Арсич на пресс-конференции.

Материалы по теме
Вот почему баскетбол — любовь. В уральском дерби было много огня и красоты!
Видео
Вот почему баскетбол — любовь. В уральском дерби было много огня и красоты!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android