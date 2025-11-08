Дабл-дабл Ильи Фролова помог «Реалу» разгромить «Сарагосу» в Лиге U22

В пятницу, 7 ноября, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли сразу четверо россиян. Трое из них встретились в очном противостоянии «Реала» Мадрид и «Сарагосы».

Представляющие «сливочных» центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, вновь стали самыми ценными игроками команды. На счету Фролова дабл-дабл за 24 минуты на паркете — 14 очков, 11 подборов, две передачи, один перехват, две потери, удаление за перебор фолов. У Амосова за 27 минут — 17 очков, шесть подборов, пять передач, два перехвата и четыре потери.

Им противостоял соотечественник Александр Савков, играющий на позиции защитника, — за 26 минут он набрал семь очков, три подбора, одну передачу и один блок-шот при одной потере. «Реал» победил со счётом 86:58.

Ещё один российский форвард Александр Панасюк помог «Гран Канарии» победить «Ллейду», набрав девять очков, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и две потери.