«Автодор» — ЦСКА, результат матча 8 ноября 2025, счет 82:86, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА обыграл «Автодор» в Единой лиге, продлив серию побед до восьми матчей
В субботу, 8 ноября, на стадионе «Кристалл» в Саратове завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал действующего чемпиона ЦСКА. Саратовские баскетболисты со счётом 82:86 (19:22; 23:24; 24:24; 16:16) проиграли столичным гостям.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
82 : 86
ЦСКА
Москва
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Никулин, Фёдоров, Эдвардс, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Зайцев, Курбанов

В составе хозяев лучшим стал черногорский центровой Ален Хаджибегович — 24 очка, пять подборов, три перехвата, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+25».

У армейцев лучшим стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл — 17 очков, пять подборов, девять передач, четыре перехвата и пять потерь при коэффициенте эффективности «+32».

