ЦСКА обыграл «Автодор» в Единой лиге, продлив серию побед до восьми матчей

В субботу, 8 ноября, на стадионе «Кристалл» в Саратове завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал действующего чемпиона ЦСКА. Саратовские баскетболисты со счётом 82:86 (19:22; 23:24; 24:24; 16:16) проиграли столичным гостям.

В составе хозяев лучшим стал черногорский центровой Ален Хаджибегович — 24 очка, пять подборов, три перехвата, два блок-шота и три потери при коэффициенте эффективности «+25».

У армейцев лучшим стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл — 17 очков, пять подборов, девять передач, четыре перехвата и пять потерь при коэффициенте эффективности «+32».