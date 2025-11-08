В субботу, 8 ноября, в Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть две встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей 8 ноября:

«Енисей» — «Самара» — 90:78;

«Автодор» — ЦСКА — 82:86.

Армейцы на данный момент единственный клуб, который провёл 10 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. У них девять побед и одно поражение, они возглавляют турнирную таблицу. На втором месте казанский УНИКС — семь побед и одно поражение.

«Автодор» находится на девятой строчке — за пределами зоны плей-офф. У них две победы и семь поражений.