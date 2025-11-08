Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 8 ноября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 8 ноября
Комментарии

В субботу, 8 ноября, в Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть две встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей 8 ноября:

«Енисей» — «Самара» — 90:78;
«Автодор» — ЦСКА — 82:86.

Армейцы на данный момент единственный клуб, который провёл 10 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/2026. У них девять побед и одно поражение, они возглавляют турнирную таблицу. На втором месте казанский УНИКС — семь побед и одно поражение.

«Автодор» находится на девятой строчке — за пределами зоны плей-офф. У них две победы и семь поражений.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Вот почему баскетбол — любовь. В уральском дерби было много огня и красоты!
Видео
Вот почему баскетбол — любовь. В уральском дерби было много огня и красоты!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android