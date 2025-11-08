Скидки
Легенда НБА Тони Паркер возглавил сборную Франции U17

Легенда НБА Тони Паркер возглавил сборную Франции U17
43-летний легендарный французский разыгрывающий защитник и четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер возглавил сборную Франции по баскетболу U17.

«Главная новость, без сомнения, — это приход Тони Паркера на тренерскую скамейку. Он возглавит поколение игроков 2009 года рождения, которое заняло пятое место на чемпионате Европы до 16 лет, и поведёт его на чемпионате мира U17 в Турции», — говорится в заявлении Французской федерации баскетбола (ФФБ).

О назначении Паркера, который также является президентом французского АСВЕЛа, было объявлено на заседании исполнительного комитета федерации. Чемпионат мира U17, на котором Тони выступит вместе со сборной, пройдёт с 27 июня по 5 июля 2026 года в Стамбуле, Турция.

Клуб легенды НБА Тони Паркера покинет Евролигу ради лиги НБА в Европе — Le Progrès
