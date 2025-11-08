Андрей Ведищев заявил, что «Локо» усилится легионером и экс-игроком краснодарцев

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что клуб планирует вернуть 29-летнего американского форварда Би Джей Джонсона.

«Мы достаточно активны и мониторим рынок ежедневно. Другое дело, что привозить абы кого мы не будем. У нас есть проблемы на позициях лёгкого и тяжёлого форварда. Могу сообщить, что мы возвращаем Би Джея Джонсона, который в прошлом сезоне уже выступал за нас, но получил тяжёлую травму и завершил чемпионат досрочно. Надеемся, он полностью восстановился.

У него уже есть допуск от врачей, которые проводили его реабилитацию в США. Когда он прилетит в Краснодар, проведём медицинское обследование. Если наш медицинский штаб убедится, что Би Джей готов к полноценным тренировкам, контракт с ним вступит в силу», — приводит слова Ведищева «Комсомольская правда — Краснодар».

Джонсон присоединился к железнодорожникам летом 2024 года. В 23 матчах прошлого сезона Единой лиги ВТБ Би Джей принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 12,2 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал одну результативную передачу. После окончания сезона покинул клуб.