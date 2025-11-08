Пистиолис заявил о недовольстве качеством игры ЦСКА в победном матче с «Автодором»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором», который состоялся сегодня, 8 ноября. Встреча завершилась со счётом 86:82 в пользу армейцев.

«Поздравляю наших соперников, они отлично проявили себя. Я неоднократно говорил, что тренер Миленко Богичевич проделывает в этом клубе хорошую работу.

Что касается матча, конечно, мы рады увезти домой победу, но недовольны качеством игры. Нам сегодня не хватало концентрации, количество потерь, что мы совершили, не отражает количества сделанных нами баскетбольных ошибок. Надеюсь на реакцию нашей команды, в которой много опытных и мудрых игроков, ведь совершать такое число потерь — ниже нашего уровня», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.