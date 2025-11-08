Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис заявил о недовольстве качеством игры ЦСКА в победном матче с «Автодором»

Пистиолис заявил о недовольстве качеством игры ЦСКА в победном матче с «Автодором»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором», который состоялся сегодня, 8 ноября. Встреча завершилась со счётом 86:82 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
82 : 86
ЦСКА
Москва
Автодор: Хаджибегович - 24, Ньюмэн - 19, Эдвардс - 18, Мотовилов - 12, Евсеев - 5, Клименко - 4, Сущик, Пранаускис, Никулин, Фёдоров, Вольхин, Яковлев
ЦСКА: Тримбл - 17, Уэйр - 16, Руженцев - 15, Астапкович - 15, Джекири - 10, Ганькевич - 5, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Зайцев

«Поздравляю наших соперников, они отлично проявили себя. Я неоднократно говорил, что тренер Миленко Богичевич проделывает в этом клубе хорошую работу.

Что касается матча, конечно, мы рады увезти домой победу, но недовольны качеством игры. Нам сегодня не хватало концентрации, количество потерь, что мы совершили, не отражает количества сделанных нами баскетбольных ошибок. Надеюсь на реакцию нашей команды, в которой много опытных и мудрых игроков, ведь совершать такое число потерь — ниже нашего уровня», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Сейчас читают:
ЦСКА чуть не допустил сенсацию, «Енисей» продолжает побеждать. Итоги дня Единой лиги
ЦСКА чуть не допустил сенсацию, «Енисей» продолжает побеждать. Итоги дня Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android