«Показали ту модель баскетбола, которую хотим видеть». Тренер «Автодора» — о матче с ЦСКА

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о выступлении своих подопечных в матче с московским ЦСКА. Встреча состоялась сегодня, 8 ноября, и завершилась победой армейцев со счётом 86:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
82 : 86
ЦСКА
Москва
Автодор: Хаджибегович - 24, Ньюмэн - 19, Эдвардс - 18, Мотовилов - 12, Евсеев - 5, Клименко - 4, Сущик, Пранаускис, Никулин, Фёдоров, Вольхин, Яковлев
ЦСКА: Тримбл - 17, Уэйр - 16, Руженцев - 15, Астапкович - 15, Джекири - 10, Ганькевич - 5, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Зайцев

«Поздравляю ЦСКА с победой. В то же время хочу поздравить своих игроков с тем, как они играли и боролись. Мы показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть. Для победы над большими командами необходимо играть безупречно все 40 минут. Сегодня у нас были некоторые взлёты и падения, а такие соперники, как ЦСКА, умеют наказывать за малейшую ошибку.

В целом очень удовлетворён качеством нашей игры. Несколько баскетболистов вернулись в хорошую физическую форму, и мы продолжим прибавлять. Как я говорил ранее, нам следует сохранять концентрацию все 40 минут. Спасибо болельщикам, которые горячо поддерживали команду и давали нам необходимую энергию», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

