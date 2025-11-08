«Показали ту модель баскетбола, которую хотим видеть». Тренер «Автодора» — о матче с ЦСКА

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался о выступлении своих подопечных в матче с московским ЦСКА. Встреча состоялась сегодня, 8 ноября, и завершилась победой армейцев со счётом 86:82.

«Поздравляю ЦСКА с победой. В то же время хочу поздравить своих игроков с тем, как они играли и боролись. Мы показали ту модель баскетбола, которую желаем видеть. Для победы над большими командами необходимо играть безупречно все 40 минут. Сегодня у нас были некоторые взлёты и падения, а такие соперники, как ЦСКА, умеют наказывать за малейшую ошибку.

В целом очень удовлетворён качеством нашей игры. Несколько баскетболистов вернулись в хорошую физическую форму, и мы продолжим прибавлять. Как я говорил ранее, нам следует сохранять концентрацию все 40 минут. Спасибо болельщикам, которые горячо поддерживали команду и давали нам необходимую энергию», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.