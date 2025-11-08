«В концовке не хватило везения». Баскетболист «Автодора» — о поражении в матче с ЦСКА

Разыгрывающий защитник саратовского клуба «Автодора» россиянин Григорий Мотовилов высказался насчёт поражения в матче с московским ЦСКА. Встреча состоялась сегодня, 8 ноября, и завершилась со счётом 86:82.

— В целом сыграли хорошо, проявили характер. Считаю, мы показали качественный баскетбол, но в концовке не хватило везения. В паре последних атак получили фолы в нападении. Баскетболисты ЦСКА забили штрафные, игра завершилась с разницей в одно владение.

— Где найти силы противостоять чемпионам все 40 минут в неполном составе?

— Мы всегда играем на победу. Выходим на площадку, чтобы порадовать наших болельщиков. Именно фанаты придают нам энергии, потому что поддерживают команду везде, где бы мы ни были, — приводит слова Мотовилова пресс-служба «Автодора».