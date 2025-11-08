Скидки
Главная Баскетбол Новости

«В концовке не хватило везения». Баскетболист «Автодора» — о поражении в матче с ЦСКА

«В концовке не хватило везения». Баскетболист «Автодора» — о поражении в матче с ЦСКА
Разыгрывающий защитник саратовского клуба «Автодора» россиянин Григорий Мотовилов высказался насчёт поражения в матче с московским ЦСКА. Встреча состоялась сегодня, 8 ноября, и завершилась со счётом 86:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
82 : 86
ЦСКА
Москва
Автодор: Хаджибегович - 24, Ньюмэн - 19, Эдвардс - 18, Мотовилов - 12, Евсеев - 5, Клименко - 4, Сущик, Пранаускис, Никулин, Фёдоров, Вольхин, Яковлев
ЦСКА: Тримбл - 17, Уэйр - 16, Руженцев - 15, Астапкович - 15, Джекири - 10, Ганькевич - 5, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Зайцев

— В целом сыграли хорошо, проявили характер. Считаю, мы показали качественный баскетбол, но в концовке не хватило везения. В паре последних атак получили фолы в нападении. Баскетболисты ЦСКА забили штрафные, игра завершилась с разницей в одно владение.

— Где найти силы противостоять чемпионам все 40 минут в неполном составе?
— Мы всегда играем на победу. Выходим на площадку, чтобы порадовать наших болельщиков. Именно фанаты придают нам энергии, потому что поддерживают команду везде, где бы мы ни были, — приводит слова Мотовилова пресс-служба «Автодора».

