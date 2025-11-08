В «Локо» заподозрили Кирилла Елатонцева в симулировании болезни

Пресс-служба клуба «Локомотив-Кубань» сообщила, что руководство команды подозревает 23-летнего центрового коллектива Кирилла Елатонцева в симулировании болезни и нарушении трудового договора.

«Утром 8 ноября игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Кирилл Елатонцев сообщил медицинскому штабу клуба, что накануне ночью он почувствовал себя плохо и с симптомами отравления обратился к врачам, вызвав на дом скорую медицинскую помощь. При этом игрок не поставил в известность медицинский штаб клуба о состоянии здоровья, а действовал самостоятельно.

Узнав о данном инциденте, медицинский персонал клуба провёл сначала своё обследование Кирилла Елатноцева, а затем он прошёл дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

Медицинский штаб клуба не видит препятствий в том, чтобы Кирилл Елатонцев принял участие в предстоящем 9 ноября в Краснодаре матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Клуб и тренерский штаб рассчитывают на игрока в игре с командой из Санкт-Петербурга.

Также клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. Таким образом, спортсмен нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба», — сказано в пресс-релизе команды.

Напомним, в текущем сезоне Единой лиги Кирилл пока не принял участия ни в одном матче. Елатонцев смог выступить лишь в матче с «Мегой» в рамках WINLINE Busket Cup 2025, который завершился со счётом 103:100 в пользу сербского клуба.