Адвокат: баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение об экстрадиции в США

Фредерик Бело, являющийся адвокатом российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщил, что его подопечный принял решение не оспаривать постановление французского суда о его экстрадиции в США.

«Даниил Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата отнеслась к нему предвзято. Он считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде.

«Он ждёт решения премьер-министра Франции и рассчитывает на поддержку своей страны, России, что является его последней надеждой перед неизвестностью экстрадиции в США», — приводит слова Бело ТАСС.

29 октября суд в Париже принял решение экстрадировать Касаткина в США по требованию американских властей по подозрению в в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.