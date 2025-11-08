Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат: баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение об экстрадиции в США

Адвокат: баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение об экстрадиции в США
Аудио-версия:
Комментарии

Фредерик Бело, являющийся адвокатом российского баскетболиста Даниила Касаткина, сообщил, что его подопечный принял решение не оспаривать постановление французского суда о его экстрадиции в США.

«Даниил Касаткин решил не подавать апелляцию. Он считает, что следственная палата отнеслась к нему предвзято. Он считает, что в нынешних политических условиях у него нет никаких шансов в кассационном суде.

«Он ждёт решения премьер-министра Франции и рассчитывает на поддержку своей страны, России, что является его последней надеждой перед неизвестностью экстрадиции в США», — приводит слова Бело ТАСС.

29 октября суд в Париже принял решение экстрадировать Касаткина в США по требованию американских властей по подозрению в в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.

Следить за развитием событий:
Баскетболиста Даниила Касаткина экстрадировали в США: что известно на данный момент. LIVE
Live
Баскетболиста Даниила Касаткина экстрадировали в США: что известно на данный момент. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android