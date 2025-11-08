Скидки
Ведищев высказался насчёт подозрений в адрес Елатонцева в симулировании болезни

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал подозрение руководства клуба в том, что 23-летний российский центровой Кирилл Елатонцев накануне симулировал болезнь.

«К сожалению, перед таким важным матчем воспитанник «Локо» Кирилл Елатонцев очень подвёл клуб и партнёров по команде. Конечно, все сильно расстроены и удивлены отношением Кирилла к делу. На данный момент мы продолжаем разбираться в сложившейся ситуации», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.

Напомним, в текущем сезоне Единой лиги Кирилл пока не принял участия ни в одном матче. Елатонцев смог выступить лишь в матче с «Мегой» в рамках WINLINE Busket Cup 2025, который завершился со счётом 103:100 в пользу сербского клуба.

