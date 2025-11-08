Скидки
Аналитик из США оценил дебют Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина» в матче НБА

Аналитик из США оценил дебют Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина» в матче НБА
Авторитетный журналист и эксперт, работающий на ESPN и Yes Network, Фрэнк Исола высказался насчёт дебютного выхода 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина в стартовой пятёрке команды НБА «Бруклин Нетс» в матче с «Детройт Пистонс» (107:125).

НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 125
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клауни - 19, Клэкстон - 17, Уилсон - 9, Дёмин - 8, Шарп - 7, Уильямс - 6, Пауэлл - 6, Мэнн - 3, Лидделл - 2, Мартин - 2, Этьенн
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Дюрен - 30, Томпсон - 14, Леверт - 10, Грин - 8, Робинсон - 7, Рид - 6, Холланд - 5, Стюарт - 4, Клинтман - 4, Дженкинс - 3, Ланир

«Считаю, что в первой половине он показал себя очень хорошо: набрал восемь очков, отдал пять передач и выглядел на площадке весьма уверенно. Это был его первый бросок в игре — посмотрите, как он забрасывает прямо в лицо Данкана Робинсона! Сразу видно, что попал в правильный ритм, и мне это очень понравилось. Он сам говорил, что использует свои габариты: идёт в проход, а затем находит свободного партнёра, например, Ноа Клауни, который после выхода из-за заслона точно попал в кольцо.

В начале встречи Егора можно было только похвалить: он уверенно реализовывал трёхочковые, а затем отдал отличный пас на Ника Клэкстона, который завершил атаку изящным обратным лэй-апом. Для первого выхода в стартовой пятёрке Егор выглядел очень достойно.

Единственное, что мне не понравилось, — это его решение бросить с хода за 17 секунд до конца владения. Но ещё больше вопросов вызвал дальний трёхочковый с предыдущей атаки. Поэтому когда он уходил с площадки, Жорди Фернандес сразу захотел с ним поговорить именно об этом моменте.

Последние владения были не слишком удачными, думаю, это удручило Жорди Фернандеса. Но такова цена обучения. Для Егора Дёмина это был первый старт в НБА, первую половину он провёл очень здорово, хотя во второй, как и вся команда, немного сдал. Но невозможно ожидать, чтобы новичок разыгрывающий сразу стал лидером. В каждом матче», — сказал Исола в эфире телеканала YES Network.

Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
Егор Дёмин впервые начал матч НБА в стартовой пятёрке! Как он проявил себя?
