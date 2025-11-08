Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Находимся на верном пути». Черногорский центровой «Автодора» — о поражении в матче с ЦСКА

«Находимся на верном пути». Черногорский центровой «Автодора» — о поражении в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний черногорский центровой «Автодора» Ален Хаджибегович поделился мыслями после поражения команды в матче с московским клубом ЦСКА (82:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
82 : 86
ЦСКА
Москва
Автодор: Хаджибегович - 24, Ньюмэн - 19, Эдвардс - 18, Мотовилов - 12, Евсеев - 5, Клименко - 4, Сущик, Пранаускис, Никулин, Фёдоров, Вольхин, Яковлев
ЦСКА: Тримбл - 17, Уэйр - 16, Руженцев - 15, Астапкович - 15, Джекири - 10, Ганькевич - 5, Ухов - 3, Антонов - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Зайцев

«Сегодня был тяжёлый матч. Считаю, мы показали, что можем играть с любой командой независимо от её положения в турнирной таблице. Пока мы действуем сплочённо и боремся, всё будет складываться в нашу пользу.

Нам требовалось немного времени, чтобы адаптироваться друг к другу и наладить командную «химию». Думаю, с помощью тренерского штаба мы находимся на верном пути. Продолжим бороться и начнём побеждать.

Однако самое главное — поддержка наших болельщиков, которые оставались рядом даже в трудные моменты и при поражениях. Спасибо вам! Увидимся 12 ноября на следующем домашнем матче, где ваша помощь нам очень пригодится», — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба команды.

Материалы по теме
ЦСКА чуть не допустил сенсацию, «Енисей» продолжает побеждать. Итоги дня Единой лиги
ЦСКА чуть не допустил сенсацию, «Енисей» продолжает побеждать. Итоги дня Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android