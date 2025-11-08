«Находимся на верном пути». Черногорский центровой «Автодора» — о поражении в матче с ЦСКА

26-летний черногорский центровой «Автодора» Ален Хаджибегович поделился мыслями после поражения команды в матче с московским клубом ЦСКА (82:86).

«Сегодня был тяжёлый матч. Считаю, мы показали, что можем играть с любой командой независимо от её положения в турнирной таблице. Пока мы действуем сплочённо и боремся, всё будет складываться в нашу пользу.

Нам требовалось немного времени, чтобы адаптироваться друг к другу и наладить командную «химию». Думаю, с помощью тренерского штаба мы находимся на верном пути. Продолжим бороться и начнём побеждать.

Однако самое главное — поддержка наших болельщиков, которые оставались рядом даже в трудные моменты и при поражениях. Спасибо вам! Увидимся 12 ноября на следующем домашнем матче, где ваша помощь нам очень пригодится», — приводит слова Хаджибеговича пресс-служба команды.