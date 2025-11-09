«Пришёл помочь». 36-летний Алексей Швед — о переходе в УНИКС

36-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, высказался насчёт перехода в казанский клуб УНИКС.

«Не могу дождаться первой игры, встречи с болельщиками. Выбрал УНИКС, так как мы быстро договорились. Это очень сильный клуб, который претендует на чемпионство. Здесь собрались сильные ребята. Я приехал, чтобы помочь. Также знаю, что командой руководит сильный тренер, есть хорошая организация. Рад быть здесь. Много раз играл в стенах «Баскет-холла». Поэтому знаю многих и из руководства, и из тренерского штаба, и из игроков. Мне не тяжело будет адаптироваться, начну с самого начала.

С Димой Кулагиным мы очень давно дружим и общаемся. Также знаю Лопатина очень хорошо, мы были вместе в ЦСКА. Иностранцев знаю. Тот же Рейнольдс играет здесь уже много лет. Поэтому адаптироваться будет легко и не будет никаких трудностей. Готовимся, пришёл помочь. Все знают, как я могу играть, а также набирать очки и отдавать передачи. Поэтому буду находить умные решения. И надеюсь, людям понравится», — сказал Швед в интервью пресс-службе команды.