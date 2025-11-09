«Майами» выступил с заявлением по поводу пожара в доме главного тренера Эрика Споэльстры

Команда НБА «Майами Хит» выступила с заявлением по поводу пожара в доме главного тренера Эрика Споэльстры. Напомним, об инциденте стало известно 6 ноября. В момент пожара в доме никого не было. Сам тренер находился на самолёте, возвращаясь с командой из Денвера.

«Мы рады узнать, что никто не пострадал при пожаре в доме тренера Споэльстры ранним утром. Наши мысли, молитвы и помощь с ним и его семьёй в это время», — говорится в заявлении команды.

В настоящий момент проводится расследование причин пожара, которое может занять несколько недель. По прилёте в Майами Эрик прибыл к своему дому. Телевизионные камеры запечатлели его, когда он смотрел на пожар.

Появилось видео сгоревшего дома Эрика Споэльстры: