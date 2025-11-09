Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА, обвиняемый в деле о незаконных ставках, выступил с заявлением в суде

Экс-игрок НБА, обвиняемый в деле о незаконных ставках, выступил с заявлением в суде
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший баскетболист НБА Дэймон Джонс предстал перед федеральным судом Бруклина, где заявил о своей невиновности по делу о нелегальных ставках и мошенничестве. Об этом информирует The Athletic.

По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, 49-летний Джонс входил в число обвиняемых в рамках двух связанных расследований — подпольного покерного клуба и схемы незаконных спортивных ставок. Суд освободил его под залог в $ 200 тыс., который обеспечили его мать и отчим.

Следствие утверждает, что Джонс, имевший доступ к внутренней информации о «Лейкерс», передавал данные о травмах игроков для ставок. В частности, в феврале 2023 года он якобы сообщил о пропуске матча Леброном Джеймсом, позволив партнёрам заработать на этой информации.

Кроме того, Джонсу и главному тренеру «Портленда» Чонси Биллапсу вменяется участие в схеме по обману игроков в подпольных покерных играх при участии предполагаемых членов мафии. Биллапса арестовали 23 октября, а описанные эпизоды относятся к периоду с 2019 года.

Джонс провёл в НБА 11 сезонов, а после завершения карьеры работал помощником тренера в «Кливленд Кавальерс».

Материалы по теме
В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок
В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок

Игрок НБА набил на спине портрет своей 40-летней девушки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android