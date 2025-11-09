Экс-игрок НБА, обвиняемый в деле о незаконных ставках, выступил с заявлением в суде

Бывший баскетболист НБА Дэймон Джонс предстал перед федеральным судом Бруклина, где заявил о своей невиновности по делу о нелегальных ставках и мошенничестве. Об этом информирует The Athletic.

По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, 49-летний Джонс входил в число обвиняемых в рамках двух связанных расследований — подпольного покерного клуба и схемы незаконных спортивных ставок. Суд освободил его под залог в $ 200 тыс., который обеспечили его мать и отчим.

Следствие утверждает, что Джонс, имевший доступ к внутренней информации о «Лейкерс», передавал данные о травмах игроков для ставок. В частности, в феврале 2023 года он якобы сообщил о пропуске матча Леброном Джеймсом, позволив партнёрам заработать на этой информации.

Кроме того, Джонсу и главному тренеру «Портленда» Чонси Биллапсу вменяется участие в схеме по обману игроков в подпольных покерных играх при участии предполагаемых членов мафии. Биллапса арестовали 23 октября, а описанные эпизоды относятся к периоду с 2019 года.

Джонс провёл в НБА 11 сезонов, а после завершения карьеры работал помощником тренера в «Кливленд Кавальерс».

Игрок НБА набил на спине портрет своей 40-летней девушки: