НБА изменила счёт матча спустя более чем 12 часов после его окончания

В ночь на 8 ноября мск состоялся матч в рамках Кубка НБА между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Кливленд Кавальерс». По окончании встречи на табло был зафиксирован счёт 148:114 в пользу «Кливленда». В субботу, более чем через 12 часов после завершения матча, НБА объявила, что правильный счёт — 148:115.

Ошибка возникла из-за того, что в официальный протокол был неверно засчитан бросок со штрафного в исполнении защитника «Вашингтона» Тре Джонсона как промах. На самом деле бросок оказался точным.

Матч проходил в рамках Кубка НБА, где разница очков играет роль при определении путёвок в плей-офф.

