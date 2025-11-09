НБА изменила счёт матча спустя более чем 12 часов после его окончания
В ночь на 8 ноября мск состоялся матч в рамках Кубка НБА между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Кливленд Кавальерс». По окончании встречи на табло был зафиксирован счёт 148:114 в пользу «Кливленда». В субботу, более чем через 12 часов после завершения матча, НБА объявила, что правильный счёт — 148:115.
НБА — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
114 : 148
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Макколлум - 25, Сарр - 20, Джонсон - 18, Кисперт - 16, Уоткинс - 6, Каррингтон - 6, Шампани - 6, Вукчевич - 4, Джонсон - 4, Миддлтон - 4, Гилл - 3, Багли III - 2, Уитмор, Брэнэм, Райли
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 24, Гарлэнд - 20, Мобли - 18, Проктор - 17, Аллен - 16, Меррилл - 14, Тайсон - 10, Хантер - 8, Томлин - 6, Нэнс - 5, Брайант - 4, Траверс - 4, Портер - 2
Ошибка возникла из-за того, что в официальный протокол был неверно засчитан бросок со штрафного в исполнении защитника «Вашингтона» Тре Джонсона как промах. На самом деле бросок оказался точным.
Матч проходил в рамках Кубка НБА, где разница очков играет роль при определении путёвок в плей-офф.
